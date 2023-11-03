Світ

Давня звичка

Cума цієї оборудки немаленька і, без сумніву, не була б зайвою нині Україні. Хоча кому, як не їй знати, яким може бути “цільове” використання надходжень з-за кордону в інтересах деяких “рівніших серед рівних”. Та як би там не було, за інформацією британських ЗМІ, гроші від продажу ФК “Челсі” все ще не передані фонду допомоги України. Після початку повномасштабного вторгнення росії колишній власник “синіх” Роман Абрамович продав клуб, а гроші, згідно з умовою, мали піти у фонд допомоги жертвам війни. Тобто, країні, яка потерпіла від неспровокованого російського вторгнення. Однак сума в 2,3 мільярда фунтів досі заморожена на британських рахунках, хоча уряд Великобританії наполягає, що гроші мають бути витрачені в інтересах України. Проти цього начебто не заперечує й сам Абрамович, хоча, як повідомляється, робить усе можливе, щоб затягнути цей процес. Мабуть, спрацьовує давня звичка ведення справ…

Незворотна свобода

Мабуть, саме в країні, де творив Мопасан, звідки походить слово “куртизанка”, і де була знята серія еротичних фільмів “Емануель” (здається, цілих сім), мала скластися ситуація, коли на тлі серйозної міжнародної напруженості, ще не стихлого відгоміну від теракту ісламського терориста президент оголошує, що дуже наполегливо працює над тим, щоб до кінця року влада підготувала законопроєкт про закріплення права на аборт у конституції країни. Як неважко зрозуміти, мова йде про Емануеля Макрона. Глава Франції оголосив, що найближчим часом до Державної ради скерують проєкт змін до конституції щодо права на аборти, а до кінця року його представлять в уряді. “До 2024 року свобода жінок робити аборт стане незворотною”, – підкреслив Макрон. Чи не збирається він принагідно відвідати, приміром, Чилі, де заборонені будь-які аборти, навіть у випадку вагітності внаслідок згвалтування? А якщо так, то на яку зустріч там розраховує?

Замах під дією… грибів

Можна, виявляється, мати хороший service record, тобто послужний список, бути сертифікованим медичною комісією – і на тій самій службі (хоча в момент пригоди й не виконувати службові обов’язки) отримати звинувачення, небагато-немало, у 83 замахах на вбивство. Це може обернутися солідним терміном нехай і у в’язниці зі спортзалом, телевізором у камері, відносно непоганим харчуванням, та все ж – в’язниці. У США висунули обвинувачення пілоту, який з якоїсь причини намагався заглушити двигун літака з пасажирами на борту. Точніше сказати, мав намір запустити протипожежну систему авіалайнера. Вона містить ручки, які при перемиканні перекривають подачу палива у двигуни. Найгіршого, на щастя, не сталося, але тепер 44-річному Джозефу Емерсону має дуже пощастити на хорошого адвоката і поблажливих присяжних, щоб не отримати “на повну котушку”, оскільки, як з’ясувалося, до польоту він ще й поласував галюциногенними грибами…

Україна

ППО в оренду

Якщо хтось вважає, що орендувати можна житло, земельну ділянку, чи, як нині широко практикується в футболі, гравців з іншої команди для тимчасового підсилення складу власної, то ця інформація не є повною і вичерпною. Поняття “взяти в оренду” доволі несподівано проникло і в сферу, в якій його уявити було важкувато. Де, здавалося б, питання комерції відходять на задній план. Однак речник Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат розповів, що в очікуванні складного зимового періоду Збройні сили України беруть в інших країнах в оренду комплекси ППО. З огляду на те, що росія майже напевно знову спробує знищити українську енергосистему, такий крок видається цілком виправданим. “Деякі країни дали нам ППО в оренду. Звичайно, кожна країна дбає насамперед про себе, просто так ніхто не віддасть. Але ми посилюємося, знаходимо нові комплекси”, – сказав Ігнат. “Хто дає в оренду? Країни ми називати не будемо”, – додав він.

Нехай казяться

За Україну нині воюють не лише в окопах, за штурвалами літаків, на вогневих позиціях. Свій внесок у зміцнення морального авторитету нашої країни роблять і її відомі атлети. Зокрема, уславлена стрибунка в висоту Ярослава Магучіх поділилась думкою стосовно реакції росіян на її слова “Слава Україні!” після перемоги на чемпіонаті світу. “Я підбігла до трибуни, там була і моя тренерка, і друзі з команди. І я там промовила і “Слава Україні!”, і “Героям слава!”, і “Слава нації!”, всі ці гасла сказала. І ще моя тренерка Тетяна Степанова крикнула: “Слава ЗСУ!”. Чому в росії через це буквально запалало? Тому що у них все це потрапило в прямий ефір, і вони не могли це викинути. Росіяни ще обурювались, коли я почала стрибати зі значком, з мапою України. Звичайно, там був Крим, і це їх буквально збісило – як же так, мовляв, це символіка, це неприпустимо. А я була дуже рада цьому, нехай дивляться і казяться”, – сказала українська чемпіонка світу.

Тернопілля

Широкий спектр

Тернопілля нині не лише тішить око барвами осені, а й демонструє широкий спектр різних правопорушень. “Банківські установи небезпечніші, ніж регулярна армія”, – в дусі цієї фрази одного з батьків-засновників США Томаса Джефферсона діяв працівник одного з місцевих банків, який надав 83-ом військовозобов’язаним зовсім не банківські послуги, а допоміг незаконно виїхати з України. Повертатися назад, як неважко здогадатися, вони не квапляться. А мешканець Чистилова, всупереч назві свого села, організував далеко не чисте (в усіх відношеннях) виробництво. Треба віддати йому належне: продукував не якусь там прадідівську “бурачанку”, а “віскі”, “бренді”, “коньяк” у фірмових пляшках. Такі смакові відтінки досягалися додаванням до сурогату всіляких есенцій та барвників. Можливо, після вживання такого вишуканого напою 61-річний чолов’яга, який проник у житло однієї краянки з романтичною метою щось поцупити, заснув там же на ліжку міцним сном праведника. В ролі будильника довелося виступити поліцейським. Вони ж деінде зафіксували ДТП зі смертельним наслідком, винуватцем якого став теж “підігрітий” (напевно, не чистилівським фальсифікатом) адвокат. В салоні авта, яким він виїхав на зустрічну смугу, перебував інший представник славної династії правників – його батько-суддя. Знаючи наші традиції, можна запитати: вгадайте з двох разів, яким може бути хід слідства? Напевно, з урахуванням можливих нюансів розслідування взяв під свій контроль нещодавно призначений начальник обласної поліції…