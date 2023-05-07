П’ять місяців у місті працює мобільний додаток «е-Тернопіль». Від минулого року і дотепер список послуг та сервісів для користувачів постійно збільшується.

Наразі у застосунку доступні:

декілька видів інтерактивних мап;

сповіщення за адресою (про відключення комунікацій: води, газу, тепла, світла) та актуальними темами (ремонти чи перекриття доріг, зміни у русі громадського транспорту тощо);

запис на прийом до управління соціальної політики і державних реєстраторів;

перевірка балансу «Карти тернополянина»;

рух громадського транспорту онлайн;

стан якості повітря тощо.

Незабаром для користувачів мобільного додатку буде доступний ще один вид електронних послуг – можливість подавати показники та оплачувати комунальні послуги лише в один клік і в зручний для себе час. Новий сервіс буде презентовано скоро, повідомляють у міській раді.

Електронний сервіс оплати за надані та спожиті послуги можна буде завантажити на операційній системі Android або на iOS.