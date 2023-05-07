П’ять місяців у місті працює мобільний додаток «е-Тернопіль». Від минулого року і дотепер список послуг та сервісів для користувачів постійно збільшується.
Наразі у застосунку доступні:
декілька видів інтерактивних мап;
сповіщення за адресою (про відключення комунікацій: води, газу, тепла, світла) та актуальними темами (ремонти чи перекриття доріг, зміни у русі громадського транспорту тощо);
запис на прийом до управління соціальної політики і державних реєстраторів;
перевірка балансу «Карти тернополянина»;
рух громадського транспорту онлайн;
стан якості повітря тощо.
Незабаром для користувачів мобільного додатку буде доступний ще один вид електронних послуг – можливість подавати показники та оплачувати комунальні послуги лише в один клік і в зручний для себе час. Новий сервіс буде презентовано скоро, повідомляють у міській раді.
Електронний сервіс оплати за надані та спожиті послуги можна буде завантажити на операційній системі Android або на iOS.