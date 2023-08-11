Оплатити комуналку і подати показники тепер можна через додаток “е-Тернопіль”

Оплатити комунальні послуги та передати показники лічильників тепер можна в мобільному додатку «е-Тернопіль». Десятого серпня у міській раді презентували новий функціонал «Комунальні платежі».

– Ми презентуємо особистий кабінет та оплату комунальних послуг і передачу показників, – розповіла Мар’яна Зварич, керівниця управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ. – Ці функціонали стануть доступні після оновлення додатку на телефоні. Після оновлення необхідно авторизуватися через Bank ID. Обираєте банківську систему і встановлюєте пароль входу. Авторизуватися необхідно тільки раз, наступного разу будете авторизовуватися простіше – через пароль, Touch ID або Face ID. При авторизації відкриється вікно з налаштуваннями. Там можна додати свої контакти: телефон або електронну пошту. При здійсненні будь-яких платежів на електронну пошту будуть надходити всі чеки про оплату. У розділі «Комунальні платежі» додаєте адреси за якими будете сплачувати комунальні платежі.

Усі показники за вказаною адресою можна передати разом використовуючи вкладку «Показники». Треба заповнити відповідні поля і відправити. Всі передані показники зберігаються в «Історії». Також є історія проведених оплат.

На ютуб-каналі «е-Тернопіль» є покрокові відеоінструкції: як авторизуватися в особистому кабінеті додатку «е-Тернопіль», переглянути історію оплати за своєю адресою; як подати показники лічильників в один клік.

Як зазначила Мар’яна Зварич, зараз у міськраді працюють над наступним функціоналом для додатку – оплатою за паркування.