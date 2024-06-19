Волосся дибки: у водоканалі розповіли про “містичний ” випадок в одній з квартир

Про ситуацію, яку можна було відобразити у серіалі “Містичні історії”, розповіли у тернопільському водоканалі.

“Контролер зайшов у помешкання зняти показники лічильника та нахилився над водоміром. І раптом помітив, як його металевий натільний хрестик піднявся й зависнув у повітрі простісінько перед очима, – розповідають в комунальному підприємстві. – Лише уявіть собі цю картину. У чоловіка волосся стало дибки. Бідолашний контролер втратив дар мови і деякий час отетеріло дивився на крихітне нерухоме розп’яття… Аж поки не відкинув думки про потойбіччя і не виявив цілком примітивну причину такої оказії – магніт. Величенький такий магніт біля лічильника, який залишили господарі оселі, аби спотворити роботу приладу і красти холодну воду”.

Подібних випадків, коли люди втручаються у функціонування лічильників, контролери “Тернопільводоканалу” фіксують чимало. Щоправда, афер із магнітом не надто багато. Адже упродовж останніх років в оселях містян побільшало сучасних водомірів – з антимагнітним захистом.

Одним із індикаторів втручання у механізм водоміра може бути пошкоджена пломба.

“Лічильники тернополян мають дві пломби – заводську (свинцеву) та “Тернопільводоканалу” (пластикову). Пломбу можуть знімати на час повірки лічильника. Опломбовувати і розпломбовувати лічильник мають право лише працівники “Тернопільводоканалу”, – розповіли у підприємстві. – Якщо ж повірку роблять на місці переносною установкою, то водомір не розпломбовують. Фахівці лише наклеюють на прилад спеціальний стікер, який інформує про те, що лічильник оглянули фахівці”.

Трапляється, дротик, який кріпиться до пломби, піддається корозії через підвищену вологість у приміщенні. Але підприємство з розумінням ставиться до таких ситуацій, якщо люди після виявлення пошкодження звертаються до водоканалу з проханням позачергової повірки.

Інженер відділу розрахунків населення «Тернопільводоканалу» Олег Копанський наголошує: рано чи пізно будь-яка таємна крадіжка води стає явною. І для цього фахівцям не обов’язково натрапляти на зняту пломбу чи магніти.

Інколи буває, що у квартирі живуть четверо чи п’ятеро людей, а щомісячно подають показники, що свідчать про якийсь куб-два спожитої водиці. Нерідко такі факти виявляють навіть сусіди злодюжок. Наприклад, проаналізувавши на сайті підприємства обсяги споживання води мешканцями під’їзду та дані загальнобудинкового лічильника. Адже у кабінеті користувача (населення) доступні детальні дані щодо нарахувань по будинку за звітний період, а також за попередні місяці. Для доступу в кабінет користувача населення необхідний номер особового рахунку та номер лічильника.

На фото: голка, завдяки якій тернополяни хотіли «зекономити» на оплаті за спожиті послуги «Тернопільводоканалу». Про втручання в механізм роботи цього водоміра представникам нашого підприємства й поліції повідомили сусіди зловмисників.