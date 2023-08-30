На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про оголошення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання–операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі на бульв. Тараса Шевченка, що навпроти Українського дому.

Загальна площа паркувального майданчика становить 282 м. кв та розрахована на 18 машино-місць, з них 16 – для платного паркування. Майданчик працюватиме за графіком: щоденно, з 08:00 год по 18:00 год.

Для участі у конкурсі необхідно ознайомитися з оголошенням про проведення конкурсу та відповідними умовами у розділі «Виконавчий комітет/Рішення виконавчого комітету».

Учасник подає організатору на кожний об’єкт конкурсу окремо такі документи:

заяву на участь у конкурсі;

конкурсні пропозиції – умови організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування, що пропонуються учасником, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

нотаріально завірену копію установчого документа;

довідку про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

довідка про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів;

витяг з реєстру платників єдиного податку;

копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

Кінцевий строк прийняття документів: до 9:00 год 29 вересня 2023 року.

Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться о 11:00 год. 02.10.2023 року в залі засідань Тернопільської міської ради, за адресою: вул. Листопадова, 5.