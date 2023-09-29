У Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги відкрили оновлене реанімаційне відділення.

28 вересня у приміщенні Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги відкрилося оновлене реанімаційне відділення. Лікарня цілодобово приймає пацієнтів із міста та області, а також надає необхідну допомогу військовослужбовцям.

«Приміщення реанімаційного відділення працює понад 30 років і вже потребувало ремонту. Наразі тут повністю проведено роботи із заміни електропроводки, каналізаційних мереж, сантехніки та системи вентиляції. Виконано реконструкцію реанімаційного залу та придбано нове сучасне медичне обладнання, – розповідає міський голова Сергій Надал – Відповідно до вимог, працює приліжкова панель, яка надає інформацію лікарям про стан пацієнта. Реанімаційне відділення має резервну мережу живлення у разі вимкнення електроенергії».

Також у відділенні облаштовано палати-бокси для пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Важливим є те, якщо хтось із хворих потребуватиме процедури гемодіалізу, то необхідне обладнання доступне у реанімації.