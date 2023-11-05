Оновлену станцію екстреної медичної допомоги відкрили у Кременці третього листопада. Вона є підрозділом Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернополі.

До станції входить 14 бригад 5 підстанцій та 3 пункти постійного базування бригади екстреної медичної допомоги.

Станція розміщується у відремонтованому приміщення, яке було занедбане, для неї придбали обладнання, реанімобілі та створили належні умови для праці і надання медичних послуг. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Кременецької міської ради, Тернопільської обласної ради, Тернопільської обласної військової обласної адміністрації, соціально відповідального бізнесу та самовідданої праці колективу під керівництвом Олени Лисаковської.

За даними департаменту охорони здоровʼя ТОВА на станції працює 176 працівників: 18 лікарів, 87 фельдшерів, 71 осіб іншого персоналу, 61 водій бригад швидкої медичної допомоги. Є також 17 санітарних автомобілів, обладнаних GPS-трекерами для визначення місцезнаходження і передачі даних до оперативно-диспетчерської служби в реальному часі. Усі бригади у повному обсязі забезпечені медикаментами, медичною апаратурою та іншими медичними виробами. Для зв’язку з оперативно-диспетчерською службою Центру бригади мають планшети.