Онлайн-кредитування у 2023 році: як швидко отримати кошти на картку без зайвого клопоту

Якщо у вас виникли фінансові труднощі, які необхідно швидко вирішити, розгляньте варіант кредитування в мікрофінансовій організації. На відміну від банківських установ, МФО видають гроші швидко, а оформити заявку можна онлайн, навіть не виходячи з дому. Як і де отримати мікрокредит — розповідаємо далі в статті.

Особливості та переваги мікропозик: короткий лікнеп

Незалежно від рівня доходу, у житті кожної людини можуть виникнути форс-мажорні ситуації, що вимагають додаткових коштів. За допомогою можна звернутися в банк, але доведеться пройти складний шлях верифікації та довго чекати на схвалення кредитної заявки. Є також інший варіант — натиснути на посилання, взяти кредит у мікрофінансовій організації та швидко отримати необхідну суму на банківську картку. Серед переваг МФО варто зазначити наступні:

Мінімальні вимоги до позичальника . Для отримання грошей необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код. Для порівняння — щоб отримати кредит у банку, потрібно зібрати безліч документів, зокрема знадобиться копія трудової книжки та довідка про доходи. В окремих випадках позичальникові може знадобитися поручитель.

. Для отримання грошей необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код. Для порівняння — щоб отримати кредит у банку, потрібно зібрати безліч документів, зокрема знадобиться копія трудової книжки та довідка про доходи. В окремих випадках позичальникові може знадобитися поручитель. Доступність. Погана кредитна історія практично жодним чином не впливає на схвалення заявки. До того ж майже всі МФО працюють цілодобово, тому скористатися послугами можна в будь-який час доби.

Погана кредитна історія практично жодним чином не впливає на схвалення заявки. До того ж майже всі МФО працюють цілодобово, тому скористатися послугами можна в будь-який час доби. Оперативність. Як правило, після схвалення кредитні кошти надходять на картку протягом 10–20 хвилин.

Позичальникам варто враховувати наступні моменти: відсоткова ставка за мікрокредитом нараховується щодня та може становити до 2% від суми на день. Кожен кредитор пропонує свої умови погашення кредиту, тому важливо відповідально підходити до вибору МФО.

Процедура оформлення онлайн-кредиту: алгоритм від Portmone

Шукати надійну МФО та порівнювати умови кредитування самотужки на різних сайтах — справа нелегка. Щоб пришвидшити цей процес, скористайтеся послугою Portmone: на платформі зібрані перевірені компанії з переліком актуальних кредитних пропозицій. Щоб швидко отримати кредит онлайн, необхідно дотримуватися простої інструкції:

На сайті Portmone знайдіть розділ «Кредити» у каталозі послуг. Оберіть іконку «Оформити кредит». Виберіть організацію з найпривабливішими умовами серед запропонованих системою. Звертайте увагу на можливий термін кредитування, відсоткову ставку і максимальну суму, яку можна отримати на картку. Натисніть на кнопку «Оформити» — відкриється сайт кредитора, на якому необхідно зареєструватися чи авторизуватися. Оформте кредитну заявку. Документи, що знадобляться на цьому етапі — паспорт або ID-картка, а також ІПН. Відправте запит. Якщо організація схвалить кредит, гроші будуть зараховані на вашу банківську картку найближчим часом.

Зазначимо, що на платформі також можна закрити оформлений раніше мікрокредит. Після підтвердження транзакції квитанція надсилається на електронну пошту платника. Portmone дозволяє вирішувати безліч фінансових питань швидко, зручно і безпечно.