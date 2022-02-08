Олімпіада: ми поки що не дочекались ні унції коштовного металу…

Щоранку з надією дивишся на перелік видів, в яких розігруються медалі на Олімпіаді, й відзначаєш про себе: так, в цій дисципліни українці – стовідсоткові “туристи”, які надто ревно дотримуються олімпійського девізу “Головне не тріумф, а участь”.

Біатлон до таких не належить. Може, й без особливих підстав, але ми таки в глибині душі сподіваємося на прорив наших стріляючих лижниць чи лижників. Тим більше що й сподіватися, крім них, особливо немає на кого – хіба що, можливо, для фристайліста Олександра Абраменка зорі в цю лютневу пору на Далекому Сході зійдуться так само щасливо, як і 4 роки тому в південнокорейському Пхьончхані…

Наразі ж виходить так, що доводиться говорити не про конкурентоспроможність із топовими суперниками, а про своєрідне змагання між чоловічою та жіночою біатлонними збірними України. Почавши зі спільного 13 місця в змішаній естафеті (може, хтось візьметься доводити, що це число не є надто нещасливим?), надалі наші хлопці та дівчата розійшлися у своїх здобутках: Ю.Джима та І.Петренко вчора посіли досить пристойні 10 і 11 місця в індивідуальній гонці, а серед чоловіків сьогодні (теж в “індивідуалці”) до їхнього показника зміг трохи наблизитися лише Дмитро Підручний. З трьома промахами на вогневих рубежах, помірною швидкістю на дистанції (відставання від лідера – 3:01,9) та скаргами на біль в спині після гонки тернополянин у фінішному протоколі опинився на 18 рядку.

Назвати це успіхом якось не дуже хоче повертатися язик, але, приміром, словенець Яков Фак (англійською буде таки Fak, а не так, як ви, можливо, подумали), дворазовий чемпіон світу і срібний призер в цій дисципліні на Олімпіаді-2018 цього разу фінішував 29-им. Троє інших представників України – А. Прима, А.Дудченко і Б.Цимбал – дружно припустилися по 4 промахи на стрільбищі й фінішували, відповідно, на 37, 50 і 55 місцях. А перемогу в індивідуальній гонці святкував француз К. Фійон-Майє, друге місце виборов представник Білорусі А.Смольський, а “бронзу” здобув уславлений норвежець Й-Т.Бьо.

А що ж “глас народу”, тобто відгуки в соцмережах?

“Лише Діма (Підручний) підтримав інтригу до другого вогневого рубежу, решта ж наших вирішили, що не варто давати вболівальникам непотрібних ілюзій…”

“Француз і білорус молодці, а наші, беручи до уваги обіцяний пік форми, виступили слабенько…”

“А чому sport ua. не пише, що Підручний потрапив у топ-18, Прима – в топ-37, а Дудченко замикає топ-50?

Ось так. Тепер з надією (нікуди вона не зникає) чекатимемо 11 лютого, коли відбудеться жіноча спринтерська гонка.