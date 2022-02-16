Ми вже фігуруємо в медальному заліку Олімпіади-2022! На 23-му місці, поряд з Іспанією ану, посуньтеся, amigos!

Вже позираємо зверху на тих, хто теж з однією медаллю, але бронзовою, а отже – нижче за нас: бельгійців, поляків, естонців, латвійців.

Усе це – завдяки одному симпатичному чоловікові на ім’я Олександр Абраменко.У суперфіналі змагань у лижній акробатиці, в якому виступили шість фрістайлістів, Олександр, переможець Олімпіади-2018, цього разу приніс Україні таку довгоочікувану, можна сказати, вистраждану і вимолену нагороду – срібну. Вона, із значною ймовірністю, буде єдиною в скарбничці збірної України, що ще більше підвищує її цінність. Пошкрябайте носи, вічно невдоволені скептики (замість того, щоб крутити ними – мовляв, міг би й повторити успіх чотирирічної давнини) і врахуйте, що головним суперником Олександра був представник Китаю Ци Гуанпу, а його співвітчизники ну, дуже прагнуть підтягнутися за кількістю “золота” до трьох лідерів рейтингу. Заради об’єктивності: китаєць виконав справді феноменальний стрибок, і шансів випередити його у нашого спортсмена було дуже небагато. Ну от, уже починаються “вибади”… Радіймо срібній медалі – ще зовсім недавно ми лише мріяли хоча б про якусь!

Другому представникові України в цьому виді, Олександру Окіпнюку, не вдалося пробитися у суперфінал – він посів 9-те місце у фіналі.

Результати:

1. Ци Гуанпу (КНР) – 129,00

2. Олександр Абраменко (Україна) – 116,50

3. Ілля Буров (ОКР) – 114, 93

Традиційно – коментарі на сайті:

Де ті скептики, які розповідали, що українцям нічого не світить? Треба завжди вірити і підтримувати своїх спортсменів!”

“До сліз приємно!

Враховуючи, в якому стані наш зимовий спорт, сьогоднішнє срібло Абраменка, як і золото чотири роки тому – це подвиг! Як мовиться, не завдяки, а всупереч.

Молодчина, Олександре, ти наша гордість!!!

Браво! Дуже важкий, супергарний та висококонкурентний вид спорту!

Саша Абраменко – красунчик!

Молодець Абраменко – промінь світла в темному царстві. Це срібло – міні-подвиг



Абраменко ніс прапор на церемонії відкриття іі зараз взяв медаль, то виходить, прокляття прапороносця більше не діє? Чи його і не було, а невдачі прапороносців з цим не пов’язані ?

Нам ця медаль була потрібна як ніколи. Будьмо!

Справді – будьмо!