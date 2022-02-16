Така парадоксальна думка може виникнути після жіночої біатлонної естафети на Олімпіаді в Пекіні.

Вона, по-перше, практично закрила тему наших сподівань у цьому виді; по-друге, як маленьку (зовсім малесеньку) компенсацію – дала нашій команді найвище поки що 7-ме місце на Іграх (дожили…); по-третє, змусила замислитися над згаданим на початку парадоксом і згадати щось подібне, що вже траплялося в історії світового спорту.

Перед Кубком світу-1982 форвард збірної Італії (нині, на жаль, покійний) Паоло Россі певний час провів у комфортних умовах… італійської в’язниці, куди потрапив за участь у “договорняках”. Пробув він там, правда недовго, але отримав реальні 2 роки дискваліфікації й отримав можливість вийти на поле лише за місяць до початку чемпіонату світу. Що було далі – вболівальники зі стажем добре пам’ятають: Паоло в складі своєї команди виграв Кубок світу, став кращим бомбардиром турніру й був визнаний його найкращим гравцем. Ось тобі й маєш…

У 1992 р. тренер збірної Данії з футболу Р.Меллер-Нільсен змушений був терміново відкликати з відпусток гравців команди, оскільки волею УЄФА їм випало грати на Євро-1992 замість дискваліфікованої Югославії. Вони без особливого задоволення відірвалися від “розслабону” з курортами, барбекю, славнозвісним “Тюборгом” і приїхали на збір, щоб невдовзі… стати чемпіонами Європи, здолавши у фіналі не будь-кого, а збірну Німеччини…

Олена Білосюк (Підгрушна) мала всі підстави вважати Олімпіаду-2022 “страшним сном”: позитивний тест на COVID, перебування на ізоляції, коли про якісь повноцінні тренування, зрозуміло, не йшлося. І лише, можна сказати, в останній момент – можливість виступити в естафеті. А під час гонки вона та її партнерки по команді – Ірина Петренко і Анастасія Меркушина – не використали під час стрільби жодного додаткового патрона. Натомість та, яка досі вважалася найбільш натренованою і випробуваною – Юлія Джима – змушена була долати штрафне коло після першої стрільби й ледве уникнула цієї марудної справи після другого вогневого рубежу.

Все ж, у швидкості наші дівчата таки поступалися лідерам сезону, хоча на самому фініші О. Білосюк зуміла випередити суперницю з Чехії й принести команді 7-ме місце. Число ніби й вважається щасливим, але, напевно, деінде, але не сьогодні у морозному Пекіні – сподівалися всі ми на більше…

Результати:

1. Швеція (0+6) 1:11:03,9

2. ОКР (1+7) +12,0

3. Німеччина (0+6) +37,4

4. Норвегія (2+8) +50,7

5. Італія (0+5) +1:33,1

6. Франція (2+10) +2:13,0

7. Україна (1+6) +3:00,2

Коментарі на сайтах:

“Враховуючи, що в Кубку націй наша жіноча збірна зараз посідає 9-те місце, ми ще стрибнули вище голови, випередивши Чехію і Білорусь, які вище за нас у рейтингу. Так, Юля провалила свій етап, але навіть з вісьмома нулями ми навряд чи піднялися б сьогодні вище, ніж 6-те місце….так що все більш-менш терпимо…”.

“Оленка як завжди молодець, навіть в такому стані довела, що вона топ-боєць“.

“Ніхто не чекав від наших попадання в десятку, враховуючи поточну форму і наявність на четвертому етапі Білосюк, яка після ковіду і без акліматизації. А якби Джима не настріляла штрафних кіл, то взагалі можна було поборотись за 5-6 місце, що виглядає на даний час мегафантастично“. “Виступили в свою силу. Об’єктивно – ходу в наших дівчат немає.. Стрільба, крім Джими, порадувала, але цього мало. Дива на цій Олімпіаді ми від наших так і не діждались…”