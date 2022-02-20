Завершилися змагання Олімпійських ігор 2022 в Пекіні.

Примарним, фантастичним, неймовірним (що там ще є у синонімічному ряді?) шансом для команди України в останній день змагань був лижний мас-старт на 30 км вільним стилем серед жінок. Але… найкращою з українок стала Марина Анцибор, яка посіла 37 місце. Ще одна наша співвітчизниця, Вікторія Олех, фінішувала 58-ою. Перемогу ж у цій дисципліні святкувала представниця країни, яка на цих Іграх продемонструвала значну перевагу над рештою світі: норвежка Т. ​​Йохауг здобула “золото”, “срібло” виграла Дж. Діґгінс із США, а бронзову медаль виборола К. Нісканен із Фінляндії.

У загальному медальному заліку переконливо перемогла Норвегія (16 золотих, 8 срібних, 13 бронзових медалей), встановивши заодно рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород (16). На другому місці – Німеччина (12–10–5), а замкнув трійку рейтинг-списку Китай (9–4–2). До топ-5 медальної таблиці Олімпіади також увійшли США (8–10–7) та Швеція (8–5–5). Всього ж на зимовій Олімпіаді -2022 було розіграно 109 комплектів медалей. Одна з них – срібна, здобута фрістайлістом Олександром Абраменком у лижній акробатиці, вирушила в Україну. 29 країн взяли хоча б одну медаль, серед них 23 команди виграли “золото”.

З отією однією срібною медаллю в активі Україна поділила 25-ту позицію в медальному рейтингу з Іспанією. Зараз для спортсменів, напевне, настане час нетривалого відпочинку (Китай з його погодою та іншими неприємними сюрпризами, мабуть, встиг добряче надоїсти). А спортивні чиновники, не маючи часу відпочивати, почнуть думати, на кого спихнути вину за, скажімо так, дуже вже скромні результати виступу нашої команди. А ще – це, вочевидь, в першу чергу – як раціонально (передусім – без шкоди для себе, найрідніших) використати асигнування на спорт і, зокрема, на майбутні великі змагання…

Наступна зимова Олімпіада 2026 відбудеться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.