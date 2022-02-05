Дебют наших біатлоністів на Олімпіаді хотілося б описати у набагато більш бравурних тонах, але вийшов він таким…, як вийшов. І яким, на жаль, очікувався.

У змішаній естафеті українська команда в складі Валі Семеренко, Ю.Джими, А.Прими і Д.Підручного посіла лише 13- місце. Прикро, адже, на думку відомого в минулого біатлоніста Андрія Дериземлі, саме мікст був одним з вірогідних шансів для збірної України “зачепитися” за медаль…

Коли аналізуєш наслідки (тобто результати), незайве згадати по причини, або ж передумови. Серед них – інтерв’ю членів української збірної напередодні старту.

Урош Велепець, тренер жіночої збірної: “Майже повна команда випала. І Ігор Ященко, і Іван Білосюк, що обирає змащення та тестує лижі. Михайло Гуменяк – також, масажист-фізіотерапевт відпав, ми вже без масажу пару днів…”

Дмитро Підручний: “Чесно кажучи, пристосуватися до цих умов дуже важко. Холод такий – чесно, не пригадую, щоб за таких умов доводилося змагатися. Зупиняєшся на декілька хвилин – і все дубіє…”.

Безумовно, усе перелічене зіграло свою негативну роль. Однак варто зауважити, що наша команда не є єдиною на Олімпіаді жертвою коронавірусу. І що на загалом теплолюбних французів та італійців холод впливає не менше, ніж на нас.

Спортивна доля часто непередбачувана, а подеколи й досить жорстока. 8 років тому ти чув (чи, в даному випадку, чула) похвалу і здравиці на свою адресу, тішишся титулом олімпійської чемпіонки; на твоєму жакеті виблискують новенькі ордени “За заслуги” і княгині Ольги “, а сьогодні можеш (якщо захочеш) прочитати на коментарях сайтів отаке: “Семеренко – пенсія”, “Заберіть Семеренко додому”, або ж іронічне “Браво, Валентина! Браво, тренери! Браво, федерація!” і т.п. Що ж, від правди не втечеш: саме три штрафні кола Вал. Семеренко і її останнє, 20-те місце на етапі, мабуть, і визначили значною мірою підсумкову невдачу української команди. Ю.Джима і А.Прима на своїх відрізках змогли підняти команду на 12 -ту позицію, однак Д. Підручний ще одним штрафним колом опустив її на одну сходинку нижче…

Перемогла у змішаній естафеті Норвегія, котра в напруженому протиборстві випередила на фініші команди Франції (2місце) і ОКР.