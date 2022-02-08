Українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) продовжує відновлюватися після непростого перебігу коронавірусу, що вона підхопила вже на Олімпіаді у Пекіні.

“Олена на підході, показники кожного дня покращуються, учора вже працювала на велотренажері. Сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету.

Шанс (в індивідуальній гонці), як і передбачали, був у Джими, але тільки з нулем у стрільбі. Юля була близькою до цього – на першій стійці не пройшов габарит, бігла добре. Від Петренко ми не очікували навіть такого результату, враховуючи серйозну хворобу в грудні”, – цитує президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака Чемпіон.

Позитивний тест на ковід здала також Дарія Блашко, а Валентина Семеренко достроково покинула Пекін через проблеми зі здоров’ям.

Жіноча естафета на Олімпіаді відбудеться 16 лютого. Поки що в України є лише 3 готові до старту біатлоністки: Джима, Петренко та Меркушина, яка терміново прилетіла до Пекіну після проблем Валі Семеренко.