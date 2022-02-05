Окупація, русифікація і табори для українців: німецька газета оприлюднила імовірний план Путіна з підкорення України

Німецька Bild оприлюднила імовірний план Кремля з підкорення України.

Газета отримала дані від німецької розвідки про те, як російське керівництво хоче у три стадії підкорити Україну і створити новий Радянський Союз, другу його версію.

Напад Росії на Україну досі залишається гіпотетичним, однак німецькі спецслужби вже мають інформацію, що буде –за планами Кремля — після військової операції: жорстокий маріонетковий режим, який Росія хоче встановити в Україні.

Служба зовнішньої розвідки зібрала деталі російських “післявоєнних планів” в Україні, які зараз обговорюються у російських військових колах. Зі знань, отриманих спецслужбою, було створено секретний звіт, повідомляє німецька BILD

Навіть якщо ще немає впевненості, чи відбудеться цей сценарій насправді – підготовка до нього вже йде.

1 етап – Здача міст

Відповідно до цього, російська армія планує оточити та обложити великі міста країни після знищення українських військ одразу після вторгнення.

Згодом у містах будуть активовані вже ввезені контрабандою осередки спецслужб і лояльні Путіну політики, а крім того, в міста «проникатимуть агенти спецслужб». Вони мають завдання «встановити в містах проросійські керівництва», які б потім «домовлялися про капітуляцію і передачу міст» російським окупантам.

Далі російські спецслужби «захоплюють стратегічні об’єкти, усувають загрози, вербують бажаючих до співпраці та встановлюють нове керівництво в підкорених містах».

Згідно зі звітом, доступним для BILD, така практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі українські мегаполіси «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.

2 етап – скликання «Народної Ради»

Після того, як усі великі міста країни капітулювали та опинилися під контролем Росії, режим Путіна планує створити фіктивний парламент, так звану Народну Раду.

Це має замінити справжній парламент, Верховну Раду, а потім визнати його недійсним. У спецслужбі роблять висновок, що “ця Народна Рада стане маріонетковим законодавчим органом України, створений з представників, раніше обраних російськими спецслужбами”.

З «Народної Ради» буде створено маріонетковий «резервний уряд», який керуватиме країною в повній залежності від Росії. На думку спецслужби, ці «бюрократичні маневри» нададуть перевороту російських окупантів «видимість демократії та правового захисту».

Все це буде супроводжуватися масштабними пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські «експерти» та політики виправдовували б вторгнення Росії та захоплення України, а кампанія брехні легітимізувала причини війни та необхідність подальшої «русифікації». Далі йде найтемніший етап плану.

3 етап – “надзвичайний стан” і табір

Нова маріонеткова влада буде мати лише одне завдання: зламати опір мільйонів українців проти російської окупації.

У секретному звіті дослівно сказано: «Завданням цього органу було б оголосити надзвичайний стан і, особливо загрозливе, реалізувати російський план створення таборів, у яких будуть переміщені українці, щодо яких є підозри що вони будуть чинити опір».

Далі в повідомленні йдеться, що вже плануються «табори для утримання проукраїнських активістів» та складаються списки тих, хто буде силою загнаний у таборах.

Воля до спротиву решти населення буде придушена терором і масовим використанням російських та новостворених проросійських спецслужб, доки опір російським окупантам не буде зламано. Взірцем може послужити придушення демократичного руху після вкрадених виборів у Білорусі 2020 року.

︎ Секретна служба робить висновок: «Для Росії успіх усієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, досягнення справжньої капітуляції українського народу та отримання визнання та легітимності новоствореної влади».

Мета: нова «союзна держава»

Згідно з повідомленням BILD, “ФСБ Росії тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні”. Путін дав завдання “вербувати українських політиків і ліквідувати противників Кремля”.

Тому російський уряд і військові «залежать від підтримки ФСБ та інших російських спецслужб».

Зрештою, новоствореній «поліцейській державі» в Україні буде доручено «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії». Таким чином, метою Путіна є «союзна держава», що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі та центральним контролем з боку Москви.

Тобто, Путін планує застосувати ту ж саму схему, яка була успішно випробувана у Криму, з різницею у масштабі та з тим, що на цей раз буде гаряча військова фаза. Для втілення цього сценарію Путіну потрібне повномасштабне вторгнення і знищення боєздатності ЗСУ.

Атака може початися вже в лютому

На основі останніх висновків щодо запланованого придушення спротиву українського населення спецслужба, яка надала інформацію BILD, називає “найбільш ймовірним сценарієм — повномасштабне вторгнення”.

За даними спецслужби, це станеться «у лютому, але не пізніше березня», «якщо Путін не передумає».

Військовий експерт Роберт Лі з лондонського Королівського коледжу також вважає такий графік реалістичним. “Росія, ймовірно, матиме більшу частину збройних сил, які планує розгорнути через тиждень, і тоді вона може загострити ситуацію в короткостроковій перспективі, якщо забажає”.

Джерело: TEXTY.org.ua