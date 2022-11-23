Під час несення служби на звільнених від рашистів територіях, тернопільські правоохоронці зустріли чимало незламних та сильних духом людей. Серед них вчителька з села Макарове Харківської області.

Навчальний заклад, у якому працювала Наталія Олександрівна зруйновано від постійних обстрілів, а відступаючи, окупанти ще й замінували всю школу. Однак, навіть у таких важких умовах без опалення та електроенергії восьмеро маленьких місцевих мешканців зараз продовжують здобувати освіту. Шкільний процес вчитель організувала у власному помешканні, аби ті дітки, які залишилися вдома, мали змогу й надалі вчитися.

Нещодавно на дружній урок до їх імпровізованого класу завітали тернопільські поліцейські. Вони принесли діткам солодощі та продукти харчування. Учні радо зустріли гостей, спілкувалися розпитували про їх роботу. Правоохоронці відповіли на всі запитання, нагадали школярикам про безпечну поведінку, наголосили про неухильне дотримання правил про виявленні небезпечних предметів, а ще разом зіграли у повчальні ігри.

“У такі складні та тривожні для нашої держави часи, виховувати гідне покоління свідомих громадян України під силу навіть одній людині, а це значить, що разом ми непереможні!”, – зазначають у поліції.