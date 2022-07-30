Окупанти не дають забрати тіло: стало відомо про загибель ще одного бійця з Тернопільщини

Захищаючи Україну від загарбницьких рук російських окупантів, загинув ще один чортків’янин – Махневич Назар. 29-річний хлопець поліг ще 5 травня у селі Цупівка Дергачівського району Харківської області.

Як повідомили у Чортківській міській раді, досі Назар вважався зниклим безвісти, втім мама Героя зверталась до суду, щоб сина офіційно визнали загиблим, оскільки були свідчення його побратимів про загибель та місце поховання.

Як розповідає мама Світлана, Назар був надзвичайно патріотичним хлопцем. Дуже хотів служити у війську, втім мав зайву вагу та з першої спроби до армії його не взяли. Хлопець поставив собі ціль – схуд з 94 до 72 кг. Друга спроба виявилась вдалою. З 2017 року — декілька ротацій в АТО. А 13 лютого цього року подзвонив матері та сказав, що їде знову у свою військову частину, бо скоро буде війна… Матір не вірила до останнього…

Спершу Назар звільняв Київську область від окупантів. Він на власні очі бачив усі події в Бучі, Гостомелі, Ірпені. Події, котрі шокували весь цивілізований світ… Ще тоді, згадує мама Світлана, вона зателефонувала йому та сказала, що він її Герой. А він як завжди скромно відповів: «Мамо, я не герой. Я простий піхотинець…».

За день до смерті Назара нагородили відзнакою «Хрест сухопутних військ України». І це лише одна з багатьох відзнак Героя.

Загинув Назар, захоплюючи разом із побратимами ворожий блокпост на Харківщині. Окупанки влучно поцілили гранатою… Воїн похований саме там, у селі Цупівка. Окупанти не дають можливість забрати Назара додому. Та хлопець обов’язково повернеться додому після української перемоги!

“Герої не вмирають. І це правда. Пам’ять про Назарія назавжди житиме в серцях чортків’ян та усіх українців.

Спочивай з Богом, Герою!”, – ідеться у дописі Чортківської міської ради.