Одинадцять шкіл і чотири садочки відремонтують у Тернопільській громаді

Одинадцять тернопільських шкіл та чотири садочки отримають кошти на ремонти своїх закладів. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 29 червня.

Начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк зазначила, що кошти із бюджету розвитку виділили для тих навчальних закладів, де були підготовлені проектно-кошторисні документації та здійснено технічний огляд, тобто вони повністю готові до ремонтів.

Серед дошкільних навчальних закладів ремонти проведуть у таких садочках: №5, №6, №31, №38. Серед загальноосвітніх закладів ремонтуватимуть: тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»; тернопільська загальноосвітня школа №4; тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов; тернопільська загальноосвітня школа №8; тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича; тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»; тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов; тернопільська загальноосвітня школа №19; тернопільська загальноосвітня школа №23; тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка; тернопільська початкова школа «Ерудит».

У кінці травня рішенням виконкому також було виділено кошти на капітальні ремонти дванадцяти шкіл та садочку.