Один з автобусних маршрутів у Тернополі курсуватиме лише у вихідні

Змінився розклад руху автобусного маршруту №32 “вул. Івана Мазепи – Міське кладовище”. У зимовий період цей автобус курсуватиме лише у вихідні дні.

Розпочне роботу маршрут о 10:40 від вул. Львівської та завершуватиме роботу о 14:37 на вул. Івана Мазепи. Загальний час роботи автобуса на маршруті складає 5 год 05 хв.

“Просимо громадян врахувати оновлену інформацію та завчасно планувати свій маршрут”, – зазначають у міській раді.

Оновлений розклад руху маршруту №32 у вихідні дні на час зимового періоду: