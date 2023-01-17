Телефонний незнайомець, представившись працівником мобільного оператора, заблокував сім-картку мешканки Бережан і викрав з її кредитної картки гроші.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував невідомий, який відрекомендувався працівником одного з мобільних операторів. Співрозмовник розповів, що їхня компанія здійснює заміну обладнання для покращення зв’язку. Відтак повідомив, що жінці на мобільний має прийти смс-повідомлення з кодом, яке вона йому має продиктувати. Потерпіла виконала усі вказівки незнайомця. Невдовзі її сім-картку заблокували. Отримавши доступ до банківського рахунку жінки, шахрай зняв звідти майже 84 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють та у жодному разі не розголошуйте стороннім особам SMS-коди, які вам надходять на номер.