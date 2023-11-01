Одну з вулиць у центрі Тернополя перекрили для транспорту

З 1 листопада повністю перекрито рух транспорту на вул. Михайла Грушевського.

Про це повідомили у міській раді.

“З метою виконання робіт з підключення інженерних мереж водопостачання і водовідведення та влаштування дощової каналізації, з 1 по 15 листопада буде повністю перекрито рух на вул. Михайла Грушевського, в межах перехрестя вул. Михайла Грушевського та вул. Юліуша Словацького”, – ідеться у повідоменні.

На період виконання робіт будуть встановлені дорожні знаки. Водіїв просять бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.