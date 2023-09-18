Одну з вулиць у центрі Тернополя частково перекрили для транспорту

Від сьогодні на вулиці Князя Василя Костянтина Острозького частково перекритий рух транспортним засобам у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з реконструкції тролейбусної лінії.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Ремонтні роботи триватимуть з 18-го до 28-го вересня. Про це інформуватимуть відповідні тимчасові дорожні знаки.

“Просимо водіїв з розумінням віднестися до тимчасових обмежень.

Плануйте маршрут своєї поїздки враховуючи цю інформацію та уважно стежте за зміною в дорожній обстановці”, – наголошують у поліції.