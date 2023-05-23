Одну з вулиць Тернополя повністю перекрили для транспорту

У зв’язку з аварійною ситуацією – проваллям, з 23 травня на вул. Січових Стрільців повністю перекрито рух транспорту.

Про це повідомили у міській раді.

Працівники КП «Тернопільводоканал» проводитимуть роботи з ліквідації аварійної ситуації. На період здійснення ремонту ділянки будуть встановлені відповідні дорожні знаки.

“Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху. Про завершення ремонтних робіт і відновлення руху транспорту буде повідомлено додатково”, – зазначають у міськраді.