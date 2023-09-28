Одну з вулиць Тернополя перекриють до кінця року

Рух на вул. Гайовій у Тернополі буде перекрито до 31 грудня.

Про це повідомляють у міській раді.

“З метою проведення робіт з капітального ремонту вулиці Гайової, до 31 грудня буде перекрито рух транспорту на ділянці дороги від транспортної розв’язки вулиць Гайова – Подільська до залізничного мосту на вул. Гайовій”, – ідеться у повідомленні.

У міськраді зазначають, що термін робіт на даній ділянці продовжено у зв’язку з виконанням робіт із заміни інженерних мереж, яких є чимало на даній ділянці.

На ділянці проведення робіт встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху. Перекриття ділянки відбуватиметься з урахуванням потреб підприємств, що працюють на даній вулиці.

“Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху”, – звертаються у міськраді.

Фото “20 хвилин“