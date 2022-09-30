Одного знайшли, іншого ще шукають: на Тернопільщині зникли двоє чоловіків. ФОТО

Як ми повідомляли, на Тернопільщині упродовж кількох днів розшукували чоловіка, котрий вийшов з дому і не повернувся. Зараз в області тривають пошуки ще одного зниклого.

Про це повідомили на сторінці обласного управління ДСНС.

Так, 26 вересня пошукові роботи розпочали у Монастириськах. За попередньою інформацією, мешканець містечка 26 вересня вийшов із помешкання та зник при невідомих обставинах.

До пошуків було залучено місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, військовослужбовців, нацполіцію та місцеве населення. Потерпілого знайшли близько 17 години 27 вересня поблизу заплави річки на околиці села Чехів Монастириської ТГ. Його передали медичним працівникам.

Ще раніше, 23 вересня, вийшов із помешкання і зник мешканець села Устечко. Чоловіка досі шукають. Для цього зведені групи прочісують ліси, оглядають поля і навіть обстежують Дністер. До пошуків залучені кінологи та мобільна група на квадроциклах. Наразі чоловіка не знайшли.



