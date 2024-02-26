Майже тисячу сонячних панелей отримає Чортків від швейцарських партнерів. Як зазначають у Чортківській міській раді, це рекордна кількість серед українських громад. Надають їх безкоштовно.

Декілька днів тому у місто прибула перша партія продукції – вісім палет вагою майже шість тонн. Завдяки міжнародній організації «Енергетичне співтовариство» вантаж зі Швейцарії в Україну перевезли безкоштовно.

«Проект «Сонячний Чортків» є комплексним і передбачає встановлення дахових та наземних сонячних станцій задля потреб критичної інфраструктури громади та підвищення енергонезалежності важливих комунальних закладів, – повідомляють на офіційній сторінці міськради у фейсбуці. – В рамках проекту Чортків отримає 978 нових сонячних панелей загальною потужністю 315 кВт для комунальних об’єктів громади, в тому числі для КП «Чортківський водоканал». Це стане першим в Україні подібним масштабним та системним проектом переходу комунального сектору міста на відновлювальні джерела енергії».

Це вже друга поставка сонячних панелей від фірми «Helion Energy AG». Минулого року вони надали обладнання для встановлення дахової сонячної електростанції для потреб Чортківської міської лікарні, яка працює з квітня 2023 року.