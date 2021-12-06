4 грудня 2021 року, у свято Введення у храм Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Богоявленському жіночому монастирі у м. Кременець, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Предстоятель УПЦ МП відвідав Тернопільщину з нагоди 70-річного ювілею митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія (Генсицького). За святковою літургією йому співслужили 16 архієреїв Московського патріархату, гості у священному сані, молились настоятелька Кременецького монастиря ігуменя Димитрія зі сестрами обителі. Блаженніший владика привітав митрополита Сергія з ювілеєм – 70-річчям з дня народження та подарував архієрею пам’ятні панагії. Після богослужіння гості взяли участь у трапезі з нагоди свята.

Одним із гостей на ювілеї Тернопільського архієрея УПЦ МП був відомий проросійський народний депутат від партії «Опозиційний блок», фігурант бази «Миротворець» Вадим Новинський (Малхасян), який навіть виконував роль диякона на святковій літургії. На Тернопільщину народний обранець прибув приватним гелікоптером разом із главою УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

Як відомо, нещодавно Вадим Новинський заявив, що не боїться нікого, окрім Бога, адже він, нібито, не причетний до фінансування тероризму незаконних збройних формувань на території ОРДЛО. Про це він повідомив, відповідаючи на питання про ймовірність запровадження Радою національної безпеки та оборони персональних санкцій проти нього, передає pr.ua. Нагадаємо, раніше речник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) попереджав, що Новинський може отримати 20 мільярдів гривень для просування інтересів УПЦ МП.