Очевидне – неймовірне: середня зарплата в області майже сягнула 10000 гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у вересні 2020 року становила 9905 грн, що на 17,3% більше, ніж у вересні 2019 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Разом з тим, сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 жовтня 2020 року становила 37,8 млн грн, з них 21,1 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (41,4%) і промисловості (41,3%).