Обираємо стільці для різних кімнат швидко, якісно та правильно

Стільці – невід’ємна частина інтер’єру будь-якої кімнати. Ми звикли бачити їх усюди: у вітальні, спальні, робочому кабінеті. Також, стільці користуються популярністю і при облаштуванні кафе, барів, ресторанів. Однак, такий предмет меблів має бути вкрай зручним і практичним, щоб ви не відчували жодного дискомфорту і напруги. Пропонуємо вам прочитати цю статтю для того, аби підібрати для своєї оселі найзручнішу і найпрактичнішу модель стільця.

Які бувають стільці?

Перед тим, як почати обирати модель, слід розібратися у тому, якими ж бувають стільці. Не секрет, що їх можна класифікувати за сферою застосування, наприклад: для офісу, дому, кафе, ресторану тощо. Окрім цього, такий предмет меблів можна розрізняти і за побудовою конструкції, а саме:

Стільці з підлокітниками.

Стільці без підлокітників.

Барні та напівбарні стільці.

Стільці з регулюванням висоти.

Стільці, що обертаються.

Також можна виділити крісла та напівкрісла. У кожного виду є своє функціональне призначення, залежно від якого і слід обирати майбутнє місце розташування виробу. Стільці з підлокітниками найкраще пасуватимуть офісу та домашньому робочому кабінету. Такий вид меблів подарує вам відчуття затишку та комфорту під час тривалої роботи за комп’ютерним столом. Окрім того, такі моделі можна розташувати і у вітальні. Такий стілець гармонійно доповнюватиме затишний куточок у симбіозі із журнальним столиком.

Стільці без підлокітників – практичний і зручний варіант для кухні або їдальні. Такі вироби пасуватимуть як великій за площею кухні, так і маленькій. Вибираючи стільці для кухні, слід орієнтуватися на зовнішній вигляд обіднього столу. Найкращий варіант – придбати комплект, що складається із обіднього столу та стільців. Більш того, важливим критерієм є наявність вільного простору навкруги столу. Вибираючи стілець для кухні, також варто з уважністю поставитися до типу матеріалу оббивки.

Барні та напівбарні стільці – ідеальний варіант для маленьких квартир-студій. Відомо, що барний столик гармонійно доповнює простір і візуально його збільшує. Барні стільці стануть чудовим помічником у вашому повсякденному житті. Сидячи на такому виробі, дуже зручно снідати, розмовляти з близькими або ж просто розслаблятися, гортаючи стрічку у соціальних мережах.

Стільці з регулюванням висоти вкрай популярні через свою широку сферу застосування. Такі вироби розміщують в офісі та кабінеті, бо можливість коригувати висоту за рахунок спеціальних механізмів дозволяє підлаштувати виріб під себе. Окрім того, механізмом регулювання висоти часто оснащують і барні моделі стільців. Вибираючи стілець із регулюванням висоти слід подбати про те, щоб усі деталі були справними, не видавали звуків та не скрипіли.

Стільці, що обертаються – ідеальний варіант для розміщення поблизу робочого столу. Спеціальні механізми сприяють зручному сидінню на такому виробі: як наслідок, після тривалого проведення часу за комп’ютером ви не відчуєте неприємних фізичних наслідків.

Стільці у різноманітних інтер’єрних рішеннях

Обираючи стільці, важливо орієнтуватися і на стиль інтер’єру, в якому облаштоване приміщення або кімната. Сучасний ринок меблів дуже різноманітний, а тому обрати стілець, що пасуватиме саме вам, не так вже й важко. Визначтеся із тим, яким має бути колір виробу. Якщо ви хочете додати простору цікавинки, то рекомендуємо обирати стільці яскравих колірних рішень. У тренді цього року надійно закріпилися такі кольори:

Рожевий

Помаранчевий

Синій

Зелений

Червоний

Фіолетовий

Гірчичний

Смарагдовий

Цей перелік – не повний. Але маючи знання з основних трендів дизайну 2022 року, можна вдало комбінувати колірні рішення і палітри. Стільці стануть яскравим або спокійним доповненням до вашої кімнати, тому хутчіш вибирайте моделі на сторінках каталогу нашого інтернет-магазину. Наша продукція сертифікована, а також усі стільці мають гарантію від виробника. Оформити замовлення на сайті дуже просто, але якщо ви ще не визначилися із моделлю, то наші менеджери із радістю нададуть вам якісну та безкоштовну консультацію. Переконайтеся у якості нашого сервісу прямо зараз, здійснюючи покупку стільців для різних кімнат!