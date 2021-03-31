Суд застосував штраф до батька через малолітнього сина, який вчиняв булінг щодо своїх однокласників.

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу Андрія П. на постанову Борщівського районного суду від 18 лютого 2021 року, якою його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу, вчинене малолітнім) та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Відповідно до матеріалів справи, син Андрія П. – Захар систематично вчиняв булінг у своєму 6 класі. Та, оскільки хлопець є малолітнім, відповідальність за вчинки дитини поніс батько.

Не погодившись із судовим рішенням, адвокат Андрія П. подав апеляційну скаргу і просив постанову місцевого суду скасувати та закрити провадження у справи за відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях його підзахисного.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду однокласники Захара П. та їхні матері розповіли, що протягом жовтня – грудня 2020 року хлопець неодноразово вчиняв булінг (цькування) своїх ровесників. Зокрема, побив малолітніх Вікторію Л. та Василя П., кинув м’яч у голову останнього й обмастив крейдою його одяг, подер підручник математики однокласниці тощо. Андрія П., який є батьком малолітнього, неодноразового запрошували до школи, однак він ігнорував усі звернення, бо не вважав поведінку сина протиправною. Чоловік та його син не визнали вини й під час розгляду апеляційної скарги.

Станом на сьогоднішній день Захара П. переведено в іншу школу.

Вина батька у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується належно оформленим протоколом про адміністративне правопорушення, заявами батьків до директора Скала-Подільського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів”, протоколом засідання – комісії з розгляду випадків булінгу та педагогічної ради вчителів даної школи тощо.

З огляду на наведене, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника Андрія П. залишила без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без змін.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.