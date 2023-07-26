5000 гривень привласнила невідома особа в уродженця Чортківського району. За обумовлену суму аферист мав доправити приятеля заявника з України в Англію.

Схема за якою діяв пройдисвіт наступна: спершу аферист розміщує в мережі Інтернет оголошення про перевезення пасажирів. У клієнтів просить здійснити попередню оплату переславши кошти на банківську картку. Громадяни без роздумів здійснюють транзакції, а коли в обумовлений день намагаються зв’язатися з перевізником, в нього, як правило вимкнений телефон.

Від такого роду злочину потерпів й краянин. Потерпілий втратив кошти та звернувся за допомогою до правоохоронців

За даним фактом працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 ККУ.