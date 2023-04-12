Пошуком зниклих безвісти або військовополонених українців займаються лише поліція, СБУ та Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це вкотре нагадують поліцейські Тернопільщини, адже нерідко трапляються випадки, коли шахраї наживаються на горі рідних.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла інформація про те, що жителька обласного центру заплатила невідомим особам 30 тисяч гривень за відомості про родича, котрий вважається безвісти зниклим в зоні, де тривають активні бойові дії. Жінка двічі перекидала кошти пройдисвітам.

Шахраї та злодії грають на почуттях людей, тому в жодному випадку не можна йти на будь-які пропозиції, що хтось за гроші знайде для вас якусь інформацію, поверне вам вашого полоненого родича або зробить якісь послуги, які ви будете вважати для вас корисними щодо розшуку безвісти зниклих людей, – застерігають правоохоронці.

Родина, котру спіткала горе, насамперед, повинна зв’язатися з військовою частиною та з’ясувати, чи не виконує ваша близька людина якесь завдання і чи є там зв’язок, де він зараз перебуває. Коли військова частина дає підтвердження, що зв’язку з вашим близьким немає, і що, ймовірніше за все, він зник безвісти, йти до поліції та писати заяву щодо порушення справи щодо зникнення особи, аби правоохоронці розпочали слідчі дії, а також здати зразки ДНК та біоматеріалів для ідентифікації. Обов’язково зв’язатися з Національним інформаційним бюро за номерами телефонів 16-48 або (044) 287-81-65. Подати заявку на відкриття справи у Міжнародний комітет Червоного хреста. Телефон гарячої лінії 0 800 300 155.