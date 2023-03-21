Обіцяють 50 тисяч: ТОП-10 березневих вакансій та зарплат на Тернопільщині

У березні 2023 року в Тернопільській області найбільшою є потреба у професіоналах, кваліфікованих робітниках з інструментом, робітниках з обслуговування устаткування та машин, працівниках сфери торгівлі та послуг.

У десятку актуальних вакансій входять: водій, слюсар, продавець, підсобник, бухгалтер, швачка, вчитель, кухар, електромонтер, начальник відділення зв’язку. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.

На сьогодні більшість вакансій, якими оперує Тернопільський обласний центр зайнятості, – у переробній промисловості, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, торгівлі, сільському господарстві і транспорті. З них – 14% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Так, зарплату у 50 тис. грн пропонують слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин, близько 20 тис. грн – лікарям, водіям тролейбуса, головному агроному, медичному директору; 18 тис. грн – монтажнику систем утеплення будівель; 17 тис. грн – слюсарю з ремонту колісних транспортних засобів. По 15 тис. грн роботодавці платитимуть інженеру з метрології, провідному інженеру з об’єктивного контролю, фахівцю з інформаційних технологій, машиністу крана, керуючому відділенням, технологу зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва, оператору із штучного осіменіння тварин та птиці.

Станом на 20 березня 2023 року актуальними є 753 вакансії.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil).