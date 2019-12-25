Новозбудований дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу відправився у свій найбільш далекий рейс.

Він виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук – Тернопіль, повідомляє видання Центр транспортних стратегій.

Як пише ЦТС, вчора, 23 грудня, о 22:50 поїзд покинув територію заводу. Вранці 24 грудня він вже пройшов станцію Фастів і слідує далі, згідно зі встановленим маршрутом і графіком руху.

Зазначається, що дизель-поїздом кермують машиністи локомотивної бригади Південної залізниці, які пройшли навчання на заводі. Разом з ними в дорозі працюють машиніст-інструктор, група супроводу від Крюківського вагонзаводу, Львівської залізниці, департаменту приміських перевезень Укрзалізниці.

Після обкатного пробігу дизель-поїзд ДПКр-3 прибуде до Києва, де буде проходити підготовку до рейсів за маршрутом Київ – аеропорт Бориспіль вже найближчими днями.

Технічні характеристики нового потяга

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на КВБЗ.

Він має три вагони, два з них, що є головними, моторні; один – проміжний – безмоторний. Моторні вагони комплектуються силовими установками потужністю 588 кВт.

“Посилено екологічний стандарт відпрацьованих газів силової установки. Тобто зменшуються викиди шкідливих речовин, забруднення навколишнього середовища”, – пояснюють у пресслужбі КВБЗ.

Який він усередині?

Усього в трьох вагонах 170 місць. У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині не менше 490-500 мм. Вони мають широкі зручні підлокітники, індивідуальні розетки з USB-роз’ємом.

У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2. Ширина сидіння в найбільш широкій частині – не менше 450 мм. Між кріслами один підлокітник, індивідуальні розетки. У кожному з вагонів будуть по два багажні стелажі.