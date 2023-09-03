З 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. Для обох конфесій це означає, що дати нерухомих свят зміщуються на 13 днів. Реформа не стосується Великодня та пов’язаних з ним свят.

Про перехід ПЦУ Суспільному розповів митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

“Якщо говорити про великі, дванадесяті свята — найближче свято Різдво Пресвятої Богородиці, яке ми звикли святкувати 21 вересня. Цього року воно вже вперше святкуватиметься 8 вересня. Фактично, це є перше таке велике свято церковного календаря, яке вже будуть святкувати всі. Посунувся, якщо так можна сказати, календар на 13 днів. Через різницю в стилях”.

За словами митрополита Нестора, парафії не змушуватимуть переходити на новий календар.

“Якщо ми говоримо про нашу єпархію, то з 430 парафій Тернопільської єпархії, фактично, більшість вже перейшла на новоюліанський календар. Збираються залишитися на старому стилі близько 15 громад”.

Що стосується Української греко-католицької церкви, то всі парафії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії перейшли сьогодні на новоюліанський календар. Про це Суспільному розповів синкел архиєпархії, отець Віталій Козак.

“На території області, це є найбільша церковна деномінація, більше 1 200 церков. В Українській греко-католицькій церкві це є рішення, яке стосуються усіх парафій. Воно не вирішується на місці. Хіба би, якщо б якась парафія звернулася в єпархіальне управління, що для них це становить трудність. Тоді, як виняток, єпископ видав би відповідний декрет і міг би залишити цю парафію на старому календарі. Але оскільки таких заявок не надходило, то немає підстав говорити, що якісь церкви будуть переходити, а якісь залишаться”.

Що про перехід на новий церковний календар кажуть віряни

Тернополянин Михайло Волоцюга: “І я перейду, і моя сім’я перейде на новий стиль. А чому? А тому, що ще колись, з давніх-давен наші діти та прадіди святкували. Підтримуємо рішення церкви”.

Жителька Чернігова Олена Мороз: “Коли душа моя відчуває, от так Господь Бог мене направляє останнім часом, так я і святкую”.

Тернополянка Богдана Шрам: “Україна зараз перероджується і, відповідно, потрібно по-новому все сприймати. Сприймати свята і життя”.

Нагадаємо, в лютому цього року Українська греко-католицька церква затвердила перехід на новий календар. А вже у травні Православна церква України прийняла таке ж рішення.

Ірина Моргун, Тетяна Панченко, Суспільне