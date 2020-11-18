Перша сесія нової каденції Тернопільської міської ради пройшла на одному диханні. Темп засідання задав втретє обраний міським головою Тернополя Сергій Надал. Депутати оперативно затвердили склад комісій, секретаря ради, склад виконкому та регламент ради.

Тотальна перемога Надала

Виглядає на те, що це буде найпростіша каденція міського голови Тернополя. З шести фракцій тільки одна, малочисельна – “Сила людей” – сьогодні не голосувала за пропоновані мером рішення. До депутатів більшості Надала, а це “Свобода” і ПВС (разом 23 депутати) примикають “Слуга народу” і “За майбутнє” (по 3 депутати). Також, судячи зі всього, не проти підтримати всесильного голову міста і “Європейська солідарність”. Сьогодні порошенківці голосували в унісон з більшістю Надала. Зрештою, у них немає особливого вибору. Їхні 9 голосів не є блокуючими, а не “дружити” з владою міста для деяких порошенківців собі дорожче. До того ж порошенківцям вдалося випросити в мера жирну земельну комісію для Романа Навроцького. Решта 4 важливих комісії відійшли “Свободі”. Бюджетну очолить Наталя Паньків, економічну – Ольга Шахін, містобудівну – Назар Редьква, регламенту – Олег Климчук.

Надійний Гірчак

Першою кадровою креатурою Надала став Ігор Гірчак, якого призначено секретарем міської ради. Пан Ігор – депутат і політик зі стажем. Це його третя каденція, але за Надала перша. Останні роки Гірчак був “підносчиком снарядів” для мерії, перебуваючи виконавчим секретарем тернопільського відділення Асоціації міст України. Має хороші контакти в Києві. У Тернополі вів інші дружні Листопадовій політичні проекти. В 2015 році опікувався “Солідарністю правих сил”, якій забракло кілька сотих відсотків, щоб подолати 5% бар’єр. У 2019 році займався партією Гройсмана, а на цих виборах був куратором так званої партії Надала “Порядок.Відповідальність.Справедливість”. Очевидно, що за її формальною квотою і став секретарем ради.

Зелена квота

Зрештою, крім Гірчака ще одним новим обличчям міської влади став 31-річний Ігор Крисоватий. Він займе посаду віце-мера. Ймовірно, до нього відійдуть функції, якими раніше опікувався звільнений Леонід Бицюра. Крисоватий мало відомий політичному загалу, хоча на цих виборах очолював список “Слуги народу” до Тернопільської районної ради. Займався викладацькою діяльністю, син ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, працював в апараті Держмитслужби.

Всі інші члени виконкому добре знають один одного: Вікторія Остапчук, Владислав Стемковський, Володимир Дідич, Іван Хімейчук, старости сіл , представники поліції та податкової служби.

Словом, у Надала все спокійно і прогнозовано. Місто в надійних руках.