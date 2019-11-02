Нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля представив чиновникам області Президент України Володимир Зеленський першого листопада.

Відбулося це перед робочою нарадою з питань розвитку спиртової галузі України, яка пройшла в облдержадміністрації.

Президент зазначив, що під час зустрічі хоче проговорити проблеми області та допомогти їх вирішити. Після чого представив нового голову та вручив йому посвідчення.

– Вельмишановний пане Президенте, ветерани, захисники України, шановні колеги, пані та панове, – звернувся до присутніх Ігор Сопель. – Насамперед, хочу подякувати Володимиру Олександровичу за високу довіру. Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. Я буду докладати усіх зусиль аби виправдати цей кредит довіри. Тернопільщина – край з великим промисловим, аграрним, науковим та туристичним потенціалом. Потенціалом, який ми разом з вами повинні розкрити і розвинути. Хочу запевнити, що я відкритий для усіх порядних людей, які готові працювати чесно і прозоро, які готові інвестувати в економіку, інфраструктуру та соціальну сферу нашої області, а також, які готові створювати нові робочі місця, і це буде одним із пріоритетів у моїй роботі. У нас багато проблем, але ми разом з вами зможемо їх подолати. Звертаюся до усіх краян і закликаю до спільної праці на користь Тернопільської області.

Ольга Трач