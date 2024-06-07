На сесії Тернопільської міської ради прийнято зміни до Генерального плану Тернополя. Цей документ був прийнятий на основі громадських обговорень, слухань щодо внесення змін у містобудівну документацію, а також Звіту про стратегічну екологічну оцінку та Державної експертизи.

Містобудівна документація розроблена на підставі змін у нормативній базі, а саме – нових Державно-будівельних норм та змін в містобудівної документації та за результатами аналізу існуючого стану планування і забудови Тернополя виявлено ряд проблем, які необхідно було врахувати при виконанні проекту.

Основними напрямками в зміна до містобудівної документації є:

зміна функціонального використання окремих ділянок міста, у т.ч. виробничих підприємств;

розвиток вулично-дорожньої мережі міста та об’єктів обслуговування транспорту;

розвиток мережі руху громадського транспорту;

розвиток та реконструкція інженерних мереж;

розширення зон зелених насаджень та створення нових громадських відпочинкових зон;

створення нових громадських об’єктів, у т.ч. закладів шкільної та дошкільної освіти;

звернення мешканців та суб’єктів господарювання, громадських організацій та військової адміністрації

Складовими Генерального плану Тернополя є історико-архітектурний опорний план та план зонування, які деталізують напрямки розвитку міста, збереження та охорони історичного надбання.

ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА

Планувальна структура складається в основному із зон загальноміського центру, яка проектом потребує розширення до вулиці Торговиця з можливим розміщенням об’єктів соціальної інфраструктури, комерційної інфраструктури. Також пропонується реконструкція кварталів громадської забудови вздовж вулиці Торговиця і буде враховуватись вже розроблений детальний план території між вул. Руською та вул. Торговиця.

ПАРКИ ТА ЗОНИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ.

Зелені насадження загального користування на сьогодні в місті складають 460 га. В межах цього проекту містобудівної документації запропоновано 20 об’єктів нових зелених насаджень, у тому числі будівництво нового парку площею біля 10 га, який буде розміщений на території мікрорайону №14, сквери по проспекту Злуки (в районі «Канада»), бульв. Пантелеймона Куліша, вул. Леся Курбаса. Зелені зони загального користування передбачені по всіх територіях нових житлових районів.

В цілому в межах цього проекту планується створити біля 300 га територій зелених насаджень загального користування, біля 70 га в межах розрахункового періоду.

ВІДПОЧИНКОВІ ЗОНИ

В районі «Кутківці» пропонується створення громадської відпочинкової зони. Пропонується включення об’єкту природно-заповідного фонду «Чагарі Кутківці» до об’єктів загальної системи зелених насаджень загального користування. В рамках розвитку рекреаційної зони пропонується створення пляжної зони вздовж набережної у північній частині Тернопільського ставу і об’єднання її канатною дорогою з районом «Кутківці», де передбачено громадську зону.

ЖИТЛОВА ЗОНА

Житлова зона планується ділянками багатоквартирної житлової забудови і для більш компактного використання території міста з врахуванням навантаження на існуючі інженерні мережі. На перспективу запропоновано 13 ділянок багатоквартирної житлової забудови – це ділянки в Північній, Південній частині міста, у 6 та 14 мікрорайонах. Розглянуто розміщення житлової забудови по вул. Чернівецькій та вул. Тролейбусній.

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ – САДКИ ТА МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ

Передбачені тенденції щодо створення громадських об’єктів (наприклад, дошкільної освіти) щодо 100% забезпечення місцями у закладах освіти шляхом створення навчальних комплексів при школах, які будуть об’єднані з дитячими дошкільними закладами. Як перспектива та резерв – передбачені території в західному районі шляхом створення зон громадської забудови для розташування освітніх спеціалізованих закладів вищої освіти та багатофункціонального медичного центру.

РОБОЧІ МІСЦЯ

Збільшення жителів та ВПО вимагає їх забезпечення новими робочими місцями. У північній і південній частині міста пропонується перспективні ділянки для розміщення виробничих підприємств, складських територій та комунальних зон. Крім того, визначені нові території під нове промислове виробництво з розвитку малого та середнього бізнесу, такі як «Індустріальний парк» в районі «Південний».

В рамках розвитку виробничих зон можливе розміщення об’єктів транспортної інфраструктури, таких як багаторівневі паркінги, транспортні складські та логістичні комплекси в центральній, західній, південній та північній частині міста і на перетині вул. Об’їзної та вул. Львівської.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

У проекті змін передбачено розвиток мережі руху громадського транспорту, зокрема передбачено збільшення протяжності ліній руху автобусних маршрутів на понад 30 км, тролейбусних маршрутів на понад 20 км.

НОВИЙ ВОДОЗАБІР ТА ВОДООЧИСНІ СПОРУДИ

Оскільки необхідним для міста є здійснення заходів щодо забезпечення та недопущення погіршення якості води в процесі її видобуття, підготовлення та транспортування до кінцевого споживача, то проектом пропонується здійснення реконструкції споруд на ДВС «Тернопільський водозабір, будівництво водоочисних споруд на ДВС «Верхньо-Івачівський водозабіру», а також розглянуте питання влаштування альтернативного групового водозабору підземних вод в районі с. Таурів.

Генпланом передбачена модернізація системи каналізації з перекладкою амортизованої мережі, переоснащення насосних станцій із застосуванням енергоощадного насосного обладнання, будівництво централізованої системи каналізації на ділянках нової та не каналізованої забудови.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Проектом змін розроблена принципова схему дощової каналізації м. Тернопіль, яка передбачає організацію відведення поверхневих вод на ділянках нової забудови та міських територій, на яких відсутня дощова каналізація, а також розширення та доповнення існуючої мережі каналізації на вже забудованих територіях.

ГАЗИФІКАЦІЯ

Перспективний розвиток газифікації м. Тернопіль передбачено шляхом розбудови системи газопостачання на нових ділянках забудови з підключенням нових абонентів. В розвиток існуючої схеми газопостачання, відповідно до вимог чинного законодавства, згідно з пропозиціями ПАТ «Тернопільміськгаз», проєктом передбачене резервне джерело газопостачання міста через будівництво нової ГРС на проєктному відгалуженні від магістрального газопроводу Торжок-Долина.

ПУНКТ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

Для вирішенні питань поводження з безпритульними тваринами у місті Тернополі проектними рішеннями пропонується відведення ділянки 0,025 га на північній околиці міста в промзоні по вул. Текстильній. На даній ділянці, з дотриманням відстані 300 м від житлових будинків та будівель іншого призначення, можливе влаштування стаціонарного пункту для тимчасового утримання безпритульних тварин, тимчасової ізоляції, стерилізації, вакцинації, проведення профілактичних обробок з подальшим поверненням на місце колишнього мешкання (місце відлову) або передачі під опіку.

КЛАДОВИЩА

Зроблено розрахунок необхідності територій під розміщення кладовищ традиційного поховання. Надано пропозицію під розширення Микулинецького кладовища та біля Львівської траси на захід.

СЕО

В процесі виконання СЕО (Оцінювання впливу стратегічних документів на навколишнє середовище) був проведений аналіз низки документів міжнародного, державного, регіонального та місцевого рівня, що містять зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення. Результати аналізу цілей та завдань екологічної політики визначених в проекті внесення змін до генерального плану міста по переважній більшості показали високу ступінь відповідності цілям визначеним у розглянутих документах. Проекти містобудівної документації враховують більшість з них і пропонують комплекс заходів, що сприяють їх досягненню.

Загалом, даним рішенням внесення змін до Генерального плану розвитку м. Тернополя визначено раціональне використання міської території, створення громадських просторів, які підвищують зручність і комфорт для жителів міста, сприяють збереженню існуючих ресурсів, природних зон та визначають місця для відпочинку. Визначені виробничі, комунально-складські зони, зони спецтериторій, інженерної інфраструктури. Прописані умови та обмеження, щодо використання цих зон, визначені території в межах санітарно-захисних зон, відстані від об’єктів транспорту та інших інженерних об’єктів, які потребують певних обмежень в освоєнні тієї чи іншої ділянки. Враховані матеріали внесення змін до «Історико-архітектурного опорного плану міста Тернополя». З’явилися нові зони, такі як зони деградованих територій, перспективної зміни функціонального призначення, зони реконструкції кварталів житлової та громадської забудови, котрі потребують розроблення Детальних планів території.