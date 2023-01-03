З 1 січня 2023 року дозволена (договірна) потужність у договорі про розподіл електричної енергії встановлена на рівні 5 кВт.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, дозволена (договірна) потужність ‒ це максимальна величина потужності, дозволена для використання споживачем у будь-який час (одномоментно) в його помешканні відповідно до умов договору про розподіл електричної енергії.

Потужність об’єкту споживача обмежується на рівні потужності, передбаченої проєктом зазначеного об’єкту споживача та/або технічними характеристиками мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкту.

Про дозволену потужність за своєю адресою, кожен споживач може дізнатися у договорі із оператором системи розподілу про надання послуг із розподілу електричної енергії.

“У разі незгоди споживача із зазначеною величиною встановленої потужності, споживачу потрібно впродовж місяця подати до ВАТ «Тернопільобленерго» (46007, вул. Енергетична 2, м. Тернопіль) письмові обґрунтування іншої величини потужності.

За відсутності заперечень до встановленої дозволеної потужності протягом місяця зазначена дозволена потужність буде вважатися прийнятою”, – наголошують в обленерго.