Хороше нерідко пізнається поступово. Погане, на жаль, часто також, маскуючись попервах у пристойні шати.

Пригадується, в перший день російського вторгнення в Україну один з ведучих теленовин намагався заспокоїти українців, мовляв, не треба піддаватися паніці – росіяни завдають ударів по військових об’єктах, отож цивільним боятися не варто, треба просто бути обережними. З позиції вже сьогоднішнього дня і набутого гіркого досвіду мешканці багатьох українських міст, містечок і сіл – Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Кременчука, Вінниці та багатьох інших – можуть засвідчити, що воно таке – вогонь, що його ведуть пришельці з півночі “лише” по військовій інфраструктурі. Жахливі злодіяння проти мирного населення, скоєні загарбниками в названих та інших місцях України не те що просяться – волають про розгляд їх в трибуналі – варіанті сучасного Нюрнберга, і таки повинні бути предметом його розгляду за всіма законами, Божими і людськими. Повинні, якщо… європейське правосуддя, доволі оперативне щодо представників політичного і військового керівництва колишньої Югославії, не виявить (вкотре) у питанні з Росією дивовижної безпорадності та правової анемії.

Сама ж Москва при цьому продовжує, “ничтоже сумняшеся”, стверджувати, що її озброєні банди перебувають в Україні з якоюсь “визвольною місією”. От тільки невдячні українці чомусь не розуміють її і, відповідно, не сприймають. Наразі ж своїми “визвольними” потугами кремлівське керівництво добилося того, що від Росії рішуче відвернулися й ті, хто ставився раніше до неї більш-менш лояльно – ну, хоча б до деяких зразків тамтешньої культури. Тепер же, приміром, точно знаю, що дуже багато українців розчаровані позицією соліста групи “Любе” Н.Расторгуєва, який виступає одним з активних рупорів путінської пропаганди. Мені прихильнику колишнього радянського кіно (нічого не вдієш – смаки з віком міняти важкувато), приміром, завжди вельми імпонував образ генерала-командувача добровольчою армією в серіалі “Ад’ютант його превосходительства”. Крім усього іншого, у фільмі повідомляється що він особистим прикладом підняв солдат з окопів в атаку не будь-де, а саме під нашим Тернополем. Наведу мовою оригіналу витяг з однієї з рецензій до фільму:

“В образе генерала Ковалевского, кажется, сфокусировалась вся история русского офицерства… Веками вырабатывавшаяся традиция, идеалы, культура — вот что стоит за плечами Ковалевского в исполнении Владислава Стржельчика, делает его фигуру особо выразительной, масштабной“.

В фільмі все це виглядає справді так. Та от цікаво: нинішня поведінка російської вояччини в Україні – тому ж Маріуполі, Ірпені, Бучі – це теж вияв отих “веками вырабатывавшихся традиций, идеалов, культуры”? До того ж – збагаченої ще й традиціями “совєтской” армії, яка в повному складі – від останнього рядового і до “маршала победы” Жукова – вивозила з переможеної Німеччини, все, що потрапляло під руку, попутно ударними темпами гвалтуючи німецьких жінок. До речі: тієї самої Німеччини, яка найбільше переживає нині через те, щоб, чого доброго, не розсердити Росію. А, може, я надміру ідеалізую “кіношного” білогардійського генерала, і нинішня поведінка його далеких нащадків в Україні цілком узгоджується з його ж уявленнями про норми поведінки на війні? Наведу його розмову в фільмі з начальником контррозвідки армії:

– После взятия Харькова начались массовые грабежи. Впрочем, это было и в других местах.

– Три дня на откуп – закон войны и право победителя.

– Не всякой войны. И это продолжается не три дня – это и сейчас продолжается.

– Расстреливать!

– Тогда, нужно расстрелять всю армию, ваше превосходительство…

Ось так: носій “традиций, идеалов и культуры” вважає триденний грабунок захоплених міст цілком нормальною справою. Чого ж можна вимагати від нинішнього російського “офицерья”, яке про оті самі ідеали “слыхать не слыхивали”? Що вони накажуть розстрілювати своїх підлеглих – мародерів і гвалтівників?

Не думаю. Доводиться займатися цим українським воякам…