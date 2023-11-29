У ніч на середу Тернопільщину охопив сніговий циклон. Сильні опади призводили до утворення переметів.

Для боротьби з наслідками негоди на автошляхи краю оперативно виїхала снігоприбиральна техніка. Підрядні організації працюють у режимі нон стоп з ночі. Залучили 35 одиниць техніки: снігоприбиральні спецмашини, грейдери, навантажувачі, патрульні авто. Завдяки злагодженій роботі дорожнього сектору Тернопільщини ускладнень у русі зафіксовано не було. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“Дякуємо громадянам, які утрималися від поїздок на далекі відстані за складних погодних умов”, – зазначають у службі.

Нагадаємо, що під час воєнного стану дорожники працюють за спеціальним алгоритмом.

У першу чергу обслуговують стратегічні автошляхи та маршрути з високою інтенсивністю руху. У нашій області це коридори: