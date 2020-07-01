Профспілки пікетували облдержадміністрацію через ймовірність змін до трудового законодавства, які порушують права найманих працівників. Такою акцією намагалися привернути увагу суспільства до ймовірних нововведень.

В Україні нараховують понад десять з половиною мільйонів найманих працівників. У разі запровадження пропонованих змін до трудового законодавства, їхні права будуть порушені, – переконаний голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Зокрема, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” не дозволятиме профспілкам втручатися у стосунки роботодавця і найманого працівника, а відтак захищати останнього.

“Нова влада намагається “лібералізувати” українське трудове законодавство. Всякими способами намагаються обмежити права та свободи найманих працівників. Зокрема, йдеться про новий законопроект “Про працю”, а також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів. Ми виступаємо категорично проти прийняття цих законів, оскільки вони суттєво обмежать права найманих працівників. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності профспілок)», який просуває Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України, передбачає суттєве обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушуються норми Конституції і окремих законів України, низки ратифікованих Україною фундаментальних Конвенцій Міжнародної організації праці та міжнародних документів. Зараз ми маємо право втручатися в процес оплати праці, законодавець пропонує позбавити нас цього права. Нині людина може звернутися до профспілки, якщо її щось не задовільняє, новий законопроект забороняє таке втручання. Нині, якщо відбувається затримка заробітної плати, роботодавець за 5 днів до виплати, має надати інформацію про наявність коштів на рахунках. Усі зміни, які пропонує профільний комітет, лише обмежують права найманих працівників”.

Попереджувальні акції протесту щодо антипрофспілкового законопроєкту відбулися у більшості міст України. У Тернополі до протестувальників вийшов голова обласної ради Віктор Овчарук. Він пообіцяв винести вимоги профспілок на засідання 6 липня.

Софія Романська