Сьогодні українці вшановують один із національних символів – вишиванку.

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Його відзначають щороку у третій четвер травня.

Традиційно в цей день багато українців виходять на роботу чи на прогулянку у вишиванці. Не залишилися осторонь і майбутні рятувальники. Курсанти та курсантки третього курсу Національного Університету цивільного захисту України, які стажуються в пожежно-рятувальних підрозділах Тернополя, взяли участь у тематичній фотосесії, приуроченій сьогоднішньому святу.

Нагадаємо, у Тернополі до Дня вишиванки заплановано ціну низку заходів.