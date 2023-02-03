Перестало битися серце виховательки тернопільського закладу дошкільної освіти №25 Лесі Романівни Періг.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці закладу у соцмережі.

“Невимовний біль втрати для нашого колективу… Не стало нашої колеги, подруги, вихователя-методиста Періг Лесі Романівни.

Світлої людини з великим серцем, яка багато років виховувала,навчала,піклувалася, віддавала свою любов і турботу дітям.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з непоправної втрати, нехай її світлу душу прийме Господь у Царство Небесне ..

Вічна пам’ять… Спочивай з Богом…”, – ідеться у зверненні колег.