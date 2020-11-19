Під час парламентських виборів у 2019 році народний депутат Микола Люшняк у свої програмі пообіцяв продовжувати вирішення питань будівництва та реконструкції доріг округу, зокрема об’їзної Теребовлі.

І уже незабаром будівництво дороги в об’їзд Теребовлі розпочнеться.

Микола Люшняк зазначає, що розвантаженням автошляху М19 вдасться зберегти від руйнації історичну частину Теребовлі. Наразі оголошено тендер на проект будівництва.

– Роками жителі Теребовлі скаржилися на постійний шум та руйнування дорожнього покриття міста великогабаритними транспортними засобами. Будівництво об’їзду Теребовлі планувалося понад два десятки років тому, однак через постійну нестачу фінансування роботи припинялися ще на початкових етапах. Сьогодні, завдяки активній позиції нам вдалося отримати кошти на виготовлення проекту будівництва. Вони передбачені постановою Кабінету Міністрів України №890 від 23 вересня 2020 року. Об’їзна Теребовлі суттєво покращить не лише економічні показники нашого регіону, але й допоможе вирішити низку екологічних проблем міста, спричинених безперервним транспортним потоком, – пояснює Микола Люшняк.

До слова, для об’їзду Теребовлі плануюється збудувати понад 19 кілометрів автошляху із 4 мостовими переходами.