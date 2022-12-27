Календар «Тернопіль спортивний 2023: нескорені та вільні» видали у Тернополі. Створили його за участі Тернопільської міської ради, управління розвитку спорту та фізичної культури і Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Для календаря сфотографувалося 14 спортсменів у вишиванках та спортивній формі.

– Незважаючи на періодичні вимкнення світла, повітряні тривоги та поточні справи, ми все ж таки зробили це – підготували і завершили наш календар, – розповіла Вікторія Безгубенко, директор Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення. – Наше видання – це калейдоскоп 12 видів спорту, що функціонують та розвиваються в Тернополі; 14 українців, які, незважаючи на складні обставини 2022 року, гідно представляють наш край та Україну на світовій спортивній арені; особисті історії наполегливих тренувань та вражаючих результатів; доказ національної ідентичності та генокод кожного з нас; традиції, різноманітність та краса українських вишиванок.

Вишиванки для зйомок надала майстер художніх народних промислів художньої вишивки Олександра Ситник та «Галерея вишиванок». Фотографував спортсменів Андрій Шкварко. Дизайн та оформлення календаря розробили Вікторія Безгубенко та Андрій Фігурський.

Фото зі сторінки Вікторії Безгубенко у фейсбуці