Нещодавно збирали кошти на автомобіль: відомі деталі загибелі двох побратимів із села на Тернопільщині

Захищаючи Україну, загинули двоє побратимів – 22-річний Вадим Медведєв, який не так давно заручився із коханою, та Ігор Коропецький, який місяць тому відзначив 29-річчя. Обоє були родом із села Горигляди Чортківського району Тернопільщини.

Свій останній бій воїни прийняли 19 листопада біля Роботиного в Запорізькій області. Сумну й болючу звістку сповістила Коропецька селищна рада, передає Оглядач.

Солдат Ігор Іванович Коропецький, 13.10.1994 р. н., був випускником Івано-Франківського фахового коледжу Львівського НУП (2016 рік). Там він навчався за спеціальністю “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”.

Старший солдат Вадим Володимирович Медведєв, 13.05.2001 р. н., мав за плечима службу в армії. На початку жовтня воїн на позивний “Бурий” освідчився коханій, і цей момент зафільмували журналісти “Суспільного“. Тоді захисник розповідав, що зустріч із його Діаною була долею: вони познайомилися, коли він приїхав у рідне село в коротку відпустку, дівчина ж була там як переселенка. Вона родом із Запорізької області, де, на жаль, обірвалося життя захисника.

Менше місяця тому друзі побратимів просили небайдужих долучитися до збору на автомобіль для мінометного розрахунку, в якому служили Вадим та Ігор. Нині ж у соцмережах вони висловлюють співчуття з приводу втрати двох молодих захисників.

“Ми завжди будемо пам’ятати і шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Глибокі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Героям!”, – зазначили в селищній раді.

На вшанування пам’яті полеглих воїнів у Коропецькій територіальній громаді 20-26 листопада 2023 року оголосили днями жалоби. Більш детальну інформацію щодо кортежу та похорону буде повідомлено пізніше.