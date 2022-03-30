Дерево смертельно травмувало мешканця Чортківського району.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло 29 березня до правоохоронців відділення поліції №2 (м. Бучач) від лікаря районної лікарні. Він повідомив, що під час господарських робіт смертельно травмувався житель села Млинки.

Виїздом на місце події, працівники поліції попередньо з’ясували, що 75-річний селянин зрізав та заготовляв сухостій на узбіччі дороги. Під час обрізання велика гілка впала на голову потерпілого. Родичі викликали швидку, однак врятувати пацієнта не вдалося – від отриманих важких травм він помер в реанімаційному відділенні медзакладу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють детальні обставини смерті.