Трагічний випадок стався 24 липня у селі Гермаківка Чортківського району.

Як повідомляє Погляд, у той день кілька місцевих жителів рибалили на сільському ставку. Близько 13-ї години 42-річний чоловік, який сидів на підгодованому місці, впав у воду. Його друзі перебували на протилежному березі ставка, але побачивши, що сталося, прибігли на допомогу.

На жаль, попри невелику глибину, чоловіка врятувати не вдалося.

Зі слів рідних, загиблий хворів на епілепсію і, можливо, саме її приступ призвів до падіння у воду та утоплення.