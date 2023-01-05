У вівторок по обіді інспектори роти ТОР отримали повідомлення про те, що на вулиці Братів Бойчуків стоїть автомобіль Opel, який перешкоджає проведенню технічних робіт.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські перевірили інформацію про транспортний засіб та власника згідно з базами даних й встановили, що автівка перебуває в розшуку ДВС.

Інспектори зв’язалися із власником транспортного засобу та повідомили йому про порушення. Окрім того, охоронці порядку роз’яснили громадянинові, що через несплату заборгованості державній виконавчій службі, автівка буде евакуйована на арештмайданчик.

Правосвідомий водій усунув два порушення одночасно: перепаркував автівку та сплатив на місці заборгованість на суму 48 тисяч гривень.